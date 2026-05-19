SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
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20.05.2026 00:33:24
Stock Market Today, May 19: SoFi Technologies Extends Losses on Cautious Sentiment
SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), a digital financial services company that offers lending, investing, and banking, closed at $15.23, down 3.06%. The stock declined, along with major U.S. indexes, on concerns of conflict-related inflation and high Treasury yields. Trading volume reached 63.5 million shares, coming in 5.2% below its three-month average of 66.8 million shares. SoFi Technologies IPO'd in 2021 and has grown 21% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.67% to 7,354, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 0.84% to finish at 25,871. Among credit services peers, LendingClub (NYSE:LC) closed down 2.43% at $15.25, and Upstart (NASDAQ:UPST) ended up 0.50% at $28.08 as investors weighed sector fundamentals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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