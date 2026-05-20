NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
20.05.2026 19:23:29
Stock Market Today, May 20: Nvidia Climbs Ahead of Earnings as Investors Await AI Guidance
As of 1:10 p.m. ET, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.75% to 7,408.61, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.10% to 26,154.82, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDEX: ^DJI) advanced 0.97% to 49,840.59 as easing yields and oil prices fueled a rebound toward recent highs.Nvidia (NASDAQ:NVDA) climbed ahead of its closely watched after-hours earnings report, helping lift semiconductor peers, while Cava Group (NYSE:CAVA) surged on a strong quarter; in software, Salesforce (NYSE:CRM) and Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) advanced as sentiment toward AI and SaaS steadied.Nvidia shares have jumped about 15% since its last quarterly report in late February. Expectations are high for its update this evening after reporting 73% revenue year-over-year revenue growth to $68 billion last quarter. Guidance is for about $78 billion in fiscal 2027 Q1, and expectations are that it will match or beat that guidance. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|07:57
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
