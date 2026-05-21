T1 Energy Aktie
WKN DE: A3E3UN / ISIN: US35834F1049
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22.05.2026 00:18:50
Stock Market Today, May 21: T1 Energy Rises on Surging Volume After Short Seller and Roth Capital Clash
T1 Energy (NYSE:TE), a solar module and cell supplier, closed Thursday at $8.72, up 0.23%. The stock moved as traders continued reacting to sharp swings tied to a short-seller report and bullish pushback from Roth Capital, and investors are watching how volatility evolves around these opposing views.The company’s trading volume reached 79.1 million shares, which is about 282% above compared with its three-month average of 20.2 million shares. T1 Energy went public in 2020 and has fallen 11% since its IPO. S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.18% to finish Thursday at 7,445.72, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) inched up 0.09% to close at 26,293. Within electrical equipment & parts, industry peers First Solar (NASDAQ:FSLR) closed at $248.88 (up 4.63%) and SunPower (NASDAQ:SPWR) ended at $1.07 (up 1.90%) as investors tracked solar demand trends.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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