Lunar Aktie
WKN DE: NETLUN / ISIN: NET00LUNAR00
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26.05.2026 23:11:04
Stock Market Today, May 26: Intuitive Machines Reverses Lower After NASA Rover Awards Go to Astrolab, Lunar Outpost
Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR), a lunar lander and space infrastructure specialist, closed Tuesday at $34.86, down 17.43%. The stock moved after initially rising on record first-quarter results and positive analyst commentary, then declining when NASA awarded key Lunar Terrain Vehicle contracts to competitors. Investors are now watching how the lost LTV work may affect growth and backlog visibility.The company’s trading volume reached 47.3 million shares, which is about 231% above compared with its three-month average of 14.3 million shares. Intuitive Machines went pulbic in 2021 and has grown 261% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.62% to 7,519.12, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) advanced 1.19% to 26,656.18. Among aerospace & defense peers, Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) closed at $143.2 (+0.87%) and AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) finished at $119.7 (+13.07%), reflecting continued investor interest in space-related growth stories.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
|30,24
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