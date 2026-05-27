Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
|
27.05.2026 23:11:11
Stock Market Today, May 27: Boston Scientific Plunges After Reiterating Underwhelming Full Year Growth Guidance
Boston Scientific (NYSE:BSX), a medical device maker for interventional specialties, closed Wednesday at $50.42, down 12.53%. The stock dropped after management reiterated soft full-year organic growth guidance and flagged softer demand in key WATCHMAN and urology franchises. Trading volume reached 49.5 million shares, about 191% above its three-month average of 17 million shares. Boston Scientific IPO'd in 1992 and has grown 1,078% since going public.S&P 500 inched up 0.03% to 7,521, while the Nasdaq Composite added 0.07% to finish at 26,675. Within medical devices, industry peers Abbott Laboratories closed at $85.68 (-1.14%) and Stryker ended at $305.99 (-2.24%), reflecting broader pressure across sector rivals.Investors were hoping for a positive update from Boston Scientific at the Bernstein Annual Strategic Decisions Conference today, but management merely reiterated its previous guidance for the year. The company projects that organic sales will rise between 5.5% to 7% in 2026 and by 6% to 8% in Q2. However, due to expectations for its key WATCHMAN device to deliver flat sequential sales growth in Q2 and Q3, analysts believe the lower end of this guidance may be more realistic.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boston Scientific Corp.
|
27.05.26
|Börse New York in Grün: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börse New York: S&P 500 gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
27.05.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
27.05.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
26.05.26
|S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boston Scientific von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boston Scientific-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
12.05.26
|S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boston Scientific-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.05.26
|S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boston Scientific von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Boston Scientific Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boston Scientific Corp.
|42,98
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow etwas leichter -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.