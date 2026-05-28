Ondas Holdings Aktie
ISIN: US68236H1059
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28.05.2026 23:18:03
Stock Market Today, May 28: Ondas Surges As Trump Administration Considers Funding Deals With Drone Stocks
Ondas (NASDAQ:ONDS), providing private wireless, drone, and automated data solutions, closed Thursday at $13.25, up 22.69%. The stock jumped after news broke that the Trump administration is exploring potential funding deals with an array of drone companies. The news sent the broader drone niche soaring higher today. Trading volume reached 241.6 million shares, about 216% above its three-month average of 76.4 million shares. Ondas IPO'd in 2020 and has grown 115% since going public.The S&P 500 added 0.57% to finish Thursday at 7,563, while the Nasdaq Composite gained 0.91% to close at 26,917. Within the drone industry, peers were bullish, as Unusual Machines closed at $29.60 (+57.2%) while AeroVironment finished at $214.39 (+18.3%).Ondas added to its incredible 11-bagging run over just the last year, rising another 23% today. The next-gen drone and autonomous defense platform spiked on news that the Trump administration was weighing funding deals with key players in the drone space.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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