AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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29.05.2026 22:59:03
Stock Market Today, May 29: AST SpaceMobile Falls After Blue Origin Rocket Test Failure Raises Launch Delay Fears
AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) is working to build a space-based cellular broadband network accessible directly by standard smartphones. The stock closed Friday at $113.41, down 14.79%. The drop came after reports of a Blue Origin New Glenn test rocket explosion and a Deutsche Bank (NYSE:DB) downgrade. Investors are watching for potential launch delays and execution risk around its BlueBird constellation rollout.Trading volume reached 47.8 million shares, coming in about 159% above its three-month average of 18.4 million shares. AST SpaceMobile IPO'd in 2019 and has grown 1,061% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.23% to finish Friday at 7,581, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.20% to close at 26,973. Within communication equipment names, industry peers Iridium Communications (NASDAQ:IRDM) closed at $51.78 (up 1.01%) and Gilat Satellite Networks (NASDAQ:GILT) ended at $17.17 (down 3.70%) as investors reassessed satellite-connectivity risk.The Blue Origin New Glenn explosion could impact AST SpaceMobile’s near-term plans. The company has utilized several commercial launch providers for its BlueBird constellation launches, including Blue Origin and SpaceX. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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