Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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29.05.2026 23:18:16
Stock Market Today, May 29: Markets Extend Gains as Dell Soars 33%
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) was up 0.22% to 7,580.06, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.20% to 26,972.62, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) rose 0.72% to 51,032.46 as record‑level rallies extended on AI strength and cooler oil.Dell Technologies soared almost 33% on blowout earnings today. Dell blew past analyst estimates and raised its full-year guidance on the back of massive artificial intelligence (AI) server demand. ServiceNow jumped about 14% and Datadog surged 10% on renewed software enthusiasm.In contrast, Costco Wholesale slid despite solid Q3 earnings as consumer defensive stocks declined. Rocket Lab and other space stocks fell following the Blue Origin rocket explosion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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