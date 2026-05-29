Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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30.05.2026 01:28:43
Stock Market Today, May 29: Microsoft Rises as $37 Billion AI Run Rate Highlights Cloud Growth
Microsoft (NASDAQ:MSFT), a global software and cloud solutions provider, closed Friday at $450.24, up 5.45%. The stock moved higher on reports of stronger AI-driven revenue, in-house model development to cut costs, and Xbox and software strength. Investors are watching how its evolving usage-based pricing and hybrid AI-cloud model sustain growth.The company’s trading volume reached 77.2 million shares, which is about 124% above compared with its three-month average of 34.5 million shares. Microsoft went public in 1986 and has grown 463000% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.23% to finish at 7,580.06, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.22% to close at 26,972.62. Within software - infrastructure names, industry peers Apple (NASDAQ:AAPL) closed at $312.06 (-0.14%) and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ended at $376.43 (-2.51%), trailing Microsoft’s strong session.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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