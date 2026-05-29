Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.05.2026 01:28:43

Stock Market Today, May 29: Microsoft Rises as $37 Billion AI Run Rate Highlights Cloud Growth

Microsoft (NASDAQ:MSFT), a global software and cloud solutions provider, closed Friday at $450.24, up 5.45%. The stock moved higher on reports of stronger AI-driven revenue, in-house model development to cut costs, and Xbox and software strength. Investors are watching how its evolving usage-based pricing and hybrid AI-cloud model sustain growth.The company’s trading volume reached 77.2 million shares, which is about 124% above compared with its three-month average of 34.5 million shares. Microsoft went public in 1986 and has grown 463000% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.23% to finish at 7,580.06, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.22% to close at 26,972.62. Within software - infrastructure names, industry peers Apple (NASDAQ:AAPL) closed at $312.06 (-0.14%) and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ended at $376.43 (-2.51%), trailing Microsoft’s strong session.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Real Estate Corp Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Real Estate Corp Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 21 060,00 3,18% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 384,85 5,12% Microsoft Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

30.05.26 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.05.26 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen