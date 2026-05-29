Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
30.05.2026 00:04:40
Stock Market Today, May 29: Robinhood Surges Despite Bitcoin's Struggles
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), a commission-free trading platform for stocks and crypto, closed Friday at $94.30, up 11.15%. The stock moved higher as investors reacted a slew of good news, including a regulatory green light for U.S. perpetual futures trading. Trading volume reached 63.6 million shares, coming in about 122% above its three-month average of 28.6 million shares. Robinhood Markets IPO'd in 2021 and has grown 148% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.22% to finish Friday at 7,580, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.20% to close at 26,973. Within financial stocks, industry peers Charles Schwab (NYSE:SCHW) closed up 2.34% at $87.35 and Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) finished up 4.64% at $86.97, reflecting broader strength across brokerage platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
28.05.26
|Börse New York: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.05.26
|Robinhood to let investors use AI chatbots for share trading (Financial Times)
|
27.05.26
|Robinhood to let investors use AI chatbots for share trading (Financial Times)
|
22.05.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.05.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.05.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|80,54
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.