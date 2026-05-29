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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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30.05.2026 00:04:40

Stock Market Today, May 29: Robinhood Surges Despite Bitcoin's Struggles

Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), a commission-free trading platform for stocks and crypto, closed Friday at $94.30, up 11.15%. The stock moved higher as investors reacted a slew of good news, including a regulatory green light for U.S. perpetual futures trading. Trading volume reached 63.6 million shares, coming in about 122% above its three-month average of 28.6 million shares. Robinhood Markets IPO'd in 2021 and has grown 148% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.22% to finish Friday at 7,580, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.20% to close at 26,973. Within financial stocks, industry peers Charles Schwab (NYSE:SCHW) closed up 2.34% at $87.35 and Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) finished up 4.64% at $86.97, reflecting broader strength across brokerage platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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