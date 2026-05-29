Super Micro Computer Aktie

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WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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29.05.2026 23:16:16

Stock Market Today, May 29: Super Micro Computer Jumps on European AI Cloud Partnership

Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), a developer of server and storage solutions based on modular and open-standard architecture, closed at $46.09, up 11.60%. The stock advanced after reports of a new European AI cloud partnership, improved export-compliance sentiment, and strong AI server demand, with investors watching for continued momentum in AI infrastructure.The company’s trading volume reached 92.6 million shares, which is about 128% above compared with its three-month average of 39.8 million shares. Super Micro Computer went public in 2007 and has grown 5161% since its IPO. S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.23% to finish Friday’s session at 7,580.06, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.22% to close at 26,972.62. Among computer hardware peers, Dell Technologies (NYSE:DELL) closed at $420.91 (+32.76%) and Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) finished at $43.04 (+12.64%), reflecting strong AI-driven data center enthusiasm.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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