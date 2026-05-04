ADT Corporation Aktie
WKN DE: A1J4DC / ISIN: US00101J1060
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04.05.2026 23:41:45
Stock Market Today, May 4: ADT Falls as Apollo Exits Stake Through 102 Million-Share Offering
ADT (NYSE:ADT), a provider of security, interactive, and smart home solutions in the United States, closed at $7.06, down 6.49%. Shares fell after news that Apollo Global Management would fully exit its position through a 102 million-share secondary offering. Investors are watching the impact of increased share supply and the company's concurrent buyback.The company’s trading volume reached 50.1 million shares, which is about 309% above compared with its three-month average of 12.3 million shares. ADT went public in 2018 and has fallen 43% since its IPO. S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.41% to 7,200.75, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) edged down 0.19% to 25,067.8. Among security & protection services peers, Brink's (NYSE:BCO) closed at $104.38 (-2.88%) and Allegion (NYSE:ALLE) finished at $132.49 (-2.21%), reflecting broader weakness across security-focused names.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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