BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
05.05.2026 00:06:27
Stock Market Today, May 4: BlackBerry Jumps After QNX Software Momentum Boosts Turnaround Optimism
BlackBerry (NYSE:BB), an enterprise security software provider, closed Monday at $5.58, up 2.86%. The stock moved higher as coverage of its QNX automotive software momentum kept the company’s software pivot in the spotlight. Trading volume reached 50.6 million shares, about 341% above its three-month average of 11.5 million shares. BlackBerry IPO'd in 1999 and has grown 190% since going public.S&P 500 slipped 0.40% to 7,201, while the Nasdaq Composite eased 0.19% to finish at 25,068. Among software infrastructure peers, Cisco Systems closed at $92.63, up 0.85%, and Palo Alto Networks ended at $184.56, gaining 1.92%.BlackBerry’s resurgence to popularity as a turnaround stock continued to gain steam today after an interview about the company’s QNX unit got a lot of attention from the market. BlackBerry’s “hidden” software from its QNX unit is in over 275 million cars on the road. BB works with all 10 of the top automakers and 24 of the top 25 EV makers, helping securely deliver features such as advanced driver assistance systems and the critical software that powers vehicles.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu BlackBerry Ltd
04.05.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
28.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
24.04.26
|Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
21.04.26
|BlackBerry-Aktie nach Rally leichter: NVIDIA-Deal für sichere KI-Systeme ausgebaut (finanzen.at)
21.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
20.04.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
20.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Montagmittag zurück (finanzen.at)
BlackBerry Ltd
|4,78
|3,91%
