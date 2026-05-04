Global Business Travel Grou a Aktie
WKN DE: A3DGQT / ISIN: US37890B1008
04.05.2026 23:18:32
Stock Market Today, May 4: Global Business Travel Group Surges on Take Private Deal Announcement
Global Business Travel Group (NYSE:GBTG), a B2B travel management provider, closed Monday at $9.33, up 57.34%. The stock jumped after a take‑private deal at $9.50 per share was announced alongside an earnings beat. Trading volume reached 80.5 million shares, about 2,759% above its three-month average of 2.8 million shares. Global Business Travel Group IPO'd in 2022 and has grown 29% since going public.The S&P 500 slipped 0.40% to 7,201, while the Nasdaq Composite eased 0.19% to finish at 25,068. Within travel services, industry peers Expedia Group closed at $246.50, down 2.12%, and Tripadvisor ended at $11.33, down 1.99%, as investors reassessed sector valuations.American Express Global Business Travel Group's run as a public company appears to be nearing an end after the company agreed to a deal with Long Lake Management. Shareholders would receive $9.50 per share, and the market is pricing in a strong likelihood for the deal to go through.
10.11.25
Ausblick: Global Business Travel Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.