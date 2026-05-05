Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
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06.05.2026 00:17:36
Stock Market Today, May 5: Carnival Edges Higher Despite Fuel Cost Concerns
Carnival (NYSE:CCL), a global cruise operator, closed Tuesday at $25.77, up 0.39%. The stock edged higher despite industry-wide pressure and concerns about fuel costs. Trading volume reached 60.7 million shares, coming in 133% above its three-month average of 26.1 million shares. Carnival IPO'd in 1987 and has grown 565% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.81% to finish Tuesday at 7,25, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.03% to close at 25,326. Among cruise operators, industry peers Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) closed up 1.73% at $263.98, while Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) ended down 1.51% at $16.94.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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