SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
05.05.2026 23:19:21
Stock Market Today, May 5: Cipher Digital Surges on AI Data Center Shift Backed by Hyperscale Leases
Cipher Mining (NASDAQ:CIFR), bitcoin and AI data center operator, closed Tuesday at $22.1, up 23.53%. The stock moved higher after Q1 results and updates detailed a strategic pivot toward hyperscale-ready AI/HPC data centers supported by a new $200 million credit facility. Investors are watching closely on the execution on these long-term leases and build-outs.The company’s trading volume reached 61.9 million shares, which is about 125% above compared with its three-month average of 27.4 million shares. Cipher Mining went public in 2020 and has grown 123% since its IPO. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.81% to finish Tuesday at 7,259.22, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 1.03% to close at 25,326. Among information technology services peers, Mara Holdings (NASDAQ:MARA) closed at $12.16 (+2.79%) and Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) ended at $20.35 (+8.94%), lagging Cipher Mining’s stronger gain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
