Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
|
05.05.2026 23:12:53
Stock Market Today, May 5: Iren Jumps After Announcing Mirantis Acquisition to Expand AI Cloud Capabilities
Iren (NASDAQ:IREN), a vertically integrated Bitcoin (CRYPTO:BTC) and AI data center operator, closed Tuesday at $54.74, up 10.63%. The stock moved higher after news that Iren will acquire Mirantis to expand AI cloud and Kubernetes capabilities that will deploy, manage and operate containerized, or bundled, AI solutions. Investors are continuing to watch execution on Iren’s strategic pivot from crypto mining toward AI infrastructure.Trading volume reached 47.2 million shares, coming in about 31% above its three-month average of 36 million shares. Iren IPO'd in 2021 and has grown 124% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.83% to 7,260, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.03% to close at 25,326. Within data processing services, peers Mara Holdings (NASDAQ:MARA) closed at $12.16, up 2.79%, and Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) finished at $20.34, rising 8.91% as traders tracked crypto and AI infrastructure names.Iren agreed to acquire Mirantis for about $625 million in an all-stock transaction. The combination will bring Mirantis’ Kubernetes container technology to help package AI models and deepen Iren’s AI infrastructure stack. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iren S.p.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Iren S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iren S.p.A.
|2,58
|1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.