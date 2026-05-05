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05.05.2026 23:12:53

Stock Market Today, May 5: Iren Jumps After Announcing Mirantis Acquisition to Expand AI Cloud Capabilities

Iren (NASDAQ:IREN), a vertically integrated Bitcoin (CRYPTO:BTC) and AI data center operator, closed Tuesday at $54.74, up 10.63%. The stock moved higher after news that Iren will acquire Mirantis to expand AI cloud and Kubernetes capabilities that will deploy, manage and operate containerized, or bundled, AI solutions. Investors are continuing to watch execution on Iren’s strategic pivot from crypto mining toward AI infrastructure.Trading volume reached 47.2 million shares, coming in about 31% above its three-month average of 36 million shares. Iren IPO'd in 2021 and has grown 124% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.83% to 7,260, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.03% to close at 25,326. Within data processing services, peers Mara Holdings (NASDAQ:MARA) closed at $12.16, up 2.79%, and Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) finished at $20.34, rising 8.91% as traders tracked crypto and AI infrastructure names.Iren agreed to acquire Mirantis for about $625 million in an all-stock transaction. The combination will bring Mirantis’ Kubernetes container technology to help package AI models and deepen Iren’s AI infrastructure stack. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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