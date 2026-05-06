Keel Infrastructure Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A42788 / ISIN: US4869171078

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06.05.2026 23:48:06

Stock Market Today, May 6: Keel Infrastructure Corp. Rises as Analyst Coverage Reframes Its Shift Toward Power-Backed AI Infrastructure

Keel Infrastructure (NASDAQ:KEEL), a developer and operator of data centers for high-performance computing and AI workloads, closed Wednesday at $4.12, up 16.71%. The stock moved higher during the regular session after Chardan framed Keel as a “story stock in transition” tied to its pivot toward AI and high-performance computing infrastructure. Investors will be watching how effectively the company executes on that AI data center strategy.The company’s trading volume reached 61.5 million shares, which is about 86% above compared with its three-month average of 33.2 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) advanced 1.46% to 7,365.12, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 2.02% to finish at 25,838.94. Among digital infrastructure and energy peers, Mara Holdings (NASDAQ:MARA) closed at $13.03, up 7.15%, and Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) ended at $23.70, rising 16.49% as investors respond to AI and high-performance computing narratives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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