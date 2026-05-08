Ambev Aktie
WKN DE: A1W749 / ISIN: US02319V1035
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09.05.2026 00:05:05
Stock Market Today, May 8: Ambev Gained 13% This Week on Strong Earnings
Ambev (NYSE:ABEV), a Latin American beverage producer, edged up 0.30% on Friday to finish at $3.29, extending the week’s gains. It reported better-than-expected earnings early in the week, and investors are watching how beer demand and an expanded product range can shape its earnings power. Trading volume reached 72.4 million shares, coming in 193% above its three-month average of 24.7 million shares. Ambev IPO'd in 1997 and has grown 631% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) advanced 0.76% to finish Friday at 7,393, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.71% to close at 26,247. Among beverage and beer industry peers, Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD) closed up 1.03% at $79.89, while Diageo (NYSE:DEO) gained 1.04% to end at $84.30 as investors assessed recent volume trends.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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