AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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09.05.2026 00:19:59
Stock Market Today, May 8: Rackspace Surges on AMD AI Cloud Agreement
Rackspace Technology (NASDAQ:RXT), a provider of end-to-end multi-cloud technology services, closed at $5.49, up 55.97%. Shares surged after the company announced an AI cloud infrastructure partnership with AMD focused on governed enterprise AI for regulated customers, and investors are watching how this collaboration could drive future demand.The company’s trading volume reached 150.9 million shares, which is about 389% above compared with its three-month average of 30.6 million shares. Rackspace Technology went public in 2020 and has fallen 66% since its IPO.The broader markets advanced Friday, with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rising 0.84% to 7,398.93 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gaining 1.71% to finish at 26,247.08. Among software - infrastructure peers, Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM) closed at $147.71, up 26.58%, while Cloudflare (NYSE:NET) finished at $196.13, down 23.62%, reflecting sharply different reactions to growth and restructuring news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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08.05.26
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08.05.26
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08.05.26
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06.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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06.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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06.05.26
|AMD-Aktie klettert: Umsatz und Gewinn steigen in Q1 (finanzen.at)
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06.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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