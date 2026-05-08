Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
09.05.2026 00:06:36
Stock Market Today, May 8: Rocket Lab Surges After Record Quarterly Revenue Beats Expectations
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB), a launch services and space systems provider, closed Friday at $105.55, up 34.32%. The stock jumped after record Q1 revenue beat expectations and guidance pointed to another record quarter. Investors are watching how its expanding backlog converts into sustained growth and margins. Trading volume reached 76 million shares, about 247% above its three-month average of 21.9 million shares. Rocket Lab IPO'd in 2020 and has grown 983% since going public.The S&P 500 added 0.82% to finish Friday at 7,397, while the Nasdaq Composite climbed 1.71% to close at 26,247. In aerospace & defense, established rivals Lockheed Martin closed at $506.5 (-1.15%) and Northrop Grumman ended at $549.65 (-0.47%), lagging Rocket Lab's outsize move.Rocket Lab's 64% revenue growth smashed Wall Street's expectations, and its narrowing EPS loss of $0.07 also snuck past analysts' hopes. Looking ahead to Q2, management expects sales to grow by 16% sequentially, after growing 12% quarter over quarter in Q1. Perhaps the most exciting figure for investors was RKLB's backlog growth of 108%, with 42% from its launch operations and 58% from space systems.
