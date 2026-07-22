Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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22.07.2026 18:58:04
Stock Market Today: Nasdaq 100 Falls as Crude Rallies to $88
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