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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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10.11.2026 23:42:52

Stock Market Today, Nov. 10: AMD Rises on Plan to Invest $2.5 Billion in Anthropic

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), a data-center and PC chip designer, closed at $515.21, up 1.30%. Tuesday's gains followed a premarket upgrade and fresh AI-chip deal chatter, and investors are watching data-center demand and AI spending next.

Trading volume reached 46.7 million shares, coming in about 102% above its three-month average of 23.2 million shares.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,521, down 0.38%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) ended at 25,066, down 0.74%. Among semiconductors, x86 CPUs, GPUs, AI accelerators, and data-center/server chip stocks, Nvidia (NASDAQ:NVDA) fell 5.47% to $168.89 and Intel (NASDAQ:INTC) dropped 2.09% to $58.13, while AMD outperformed both chip rivals.

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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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04.11.26 AMD Kaufen DZ BANK
04.11.26 AMD Outperform Bernstein Research
04.11.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
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