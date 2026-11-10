AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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10.11.2026 23:42:52
Stock Market Today, Nov. 10: AMD Rises on Plan to Invest $2.5 Billion in Anthropic
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), a data-center and PC chip designer, closed at $515.21, up 1.30%. Tuesday's gains followed a premarket upgrade and fresh AI-chip deal chatter, and investors are watching data-center demand and AI spending next.
Trading volume reached 46.7 million shares, coming in about 102% above its three-month average of 23.2 million shares.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,521, down 0.38%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) ended at 25,066, down 0.74%. Among semiconductors, x86 CPUs, GPUs, AI accelerators, and data-center/server chip stocks, Nvidia (NASDAQ:NVDA) fell 5.47% to $168.89 and Intel (NASDAQ:INTC) dropped 2.09% to $58.13, while AMD outperformed both chip rivals.
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