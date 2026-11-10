NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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10.11.2026 22:45:02
Stock Market Today, Nov. 10: CoreWeave Stock Edges Lower as a Multibillion-Dollar Question Looms Over Earnings
CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a leading provider of cloud infrastructure for artificial intelligence, closed Tuesday at $48.73, down 0.51%, but then jumped roughly 6% in after-hours trading following better-than-expected third-quarter results. The results revealed surging demand for AI computing capacity, with revenue jumping 168% year over year to $3.66 billion. However, a $709 million net loss highlighted the substantial financing costs associated with the company's aggressive expansion.
Trading volume reached 58.1 million shares as investors weighed CoreWeave's rapid growth against mounting debt and the enormous capital investment required to expand its AI infrastructure. Despite the financial pressures, the stock remains approximately 22% above its March 2025 IPO price.
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,521, down 0.38%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 25,066, down 0.74%. Among AI-specialized cloud computing and GPU infrastructure services peers, Oracle (NYSE:ORCL) closed at $117.98, down 1.51%, and Nebius Group (NASDAQ:NBIS) closed at $134.00, down 5.27%.
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