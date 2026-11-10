NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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10.11.2026 22:52:40
Stock Market Today, Nov. 10: Trade Desk Jumps After Q3 Results Show Revenue Topped Estimates
Trade Desk (NASDAQ:TTD), a cloud-based programmatic ad-buying platform for data-driven campaigns, closed at $15.42, up 3.28%. Volatility followed Q3 results, and investors are assessing Q4 guidance, restructuring savings, and AI-driven efficiency efforts.
Trading volume reached 64.2 million shares, coming in about 189% above its three-month average of 22.2 million shares. Trade Desk IPO'd in 2016 and has grown 412% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.38% to 7,521, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.74% to 25,066. Within digital advertising technology, sector rivals Magnite closed at $28.52, down 1.79%, while PubMatic closed at $16.95, down 10.90%, highlighting mixed trading across ad-tech names.
A long-awaited turnaround appears to be taking hold for The Trade Desk. Investors have anticipated it to some degree, as Trade Desk shares have rallied 25.5% since the start of November.
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