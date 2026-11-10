NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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10.11.2026 23:30:07
Stock Market Today, Nov. 10: Wall Street's Rally Hits a Roadblock as Hot Inflation Raises the Stakes for the Fed
Wall Street's rebound stalled on Tuesday, November 10, as hotter-than-expected inflation data reignited concerns about Federal Reserve interest rate policy and sent Treasury yields higher. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 0.74% to 25,066, retreating from Monday's gains, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.38% to 7,521 and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) fell 0.30% to 52,232.
Selling pressure extended beyond equities as gold fell 1.84% to $4,038.70, while the benchmark 10-year Treasury yield climbed to 4.88%, approaching the psychologically important 5% threshold. Market performance was mixed across sectors, with consumer cyclical stocks leading gains and industrials advancing, while healthcare lagged. The divergence highlighted an increasingly selective market as investors reassessed the outlook for interest rates and economic growth.
Despite the broader market decline, several prominent stocks posted strong gains on Tuesday. Meta Platforms (NASDAQ:META) surged more than 5% after JPMorgan (NYSE:JPM) added the social media giant to its Focus List, while Sea Limited (NYSE:SE) jumped 8.1% following stronger-than-expected quarterly revenue.
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