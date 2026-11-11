AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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11.11.2026 23:32:34
Stock Market Today, Nov. 11: Advanced Micro Devices Jumps -- and Not Only Because of CoreWeave's Results
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), a major semiconductor player, closed at $552.90, up 7.32%. Shares rose after solid results from CoreWeave pointed to continued demand for advanced computing chips. Goldman Sachs also named AMD as one of three attractive semiconductor stocks amid the broader sell-off. Trading volume reached 42.5 million shares, coming in about 83% above its three-month average of 23.2 million shares.
The S&P 500 rose 1.31% to 7,619, while the Nasdaq Composite gained 1.60% to 25,466. Among chipmakers, Nvidia (NASDAQ:NVDA) closed at $173.73, up 2.92%, and Intel (NASDAQ:INTC) closed at $62.50, up 7.52%.
AMD stock gained today as chip stocks started to put the post-election sell-off behind them. The stock has risen 36.99% since Nov. 6, as investors look for opportunities in the artificial intelligence (AI) sector. Its recent earnings beat analyst expectations, with Q3 revenue up 45% year-on-year to a record $13.4 billion. It also guided fourth-quarter revenue to about $17 billion, predicting that server and center revenue will expand further.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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12.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
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12.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
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12.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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12.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|527,60
|5,70%
|NOV Inc Registered Shs
|16,00
|-1,23%
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