NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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11.11.2026 22:54:11
Stock Market Today, Nov. 11: CoreWeave Surges 25% on Beat-and-Raise Quarter
CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a specialized cloud infrastructure provider, closed at $60.77, up 24.71%. Quarterly results showed revenue of $3.66 billion and a raised 2026 outlook, easing financing and AI-demand worries. Investors are next watching revenue growth, profit outlook, and data center build plans.
Trading volume reached 152.7 million shares, coming in about 247% above its three-month average of 44.0 million shares. CoreWeave IPO'd in 2025 and has grown 52% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,619, up 1.31%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 25,466, up 1.60%. Among AI cloud infrastructure and specialized data center services peers, Nebius Group (NASDAQ:NBIS) closed at $154.69, up 15.44%, and Applied Digital (NASDAQ:APLD) closed at $17.91, up 7.37%, as CoreWeave's beat-and-raise quarter kept attention on AI spending and financing.
CoreWeave shares have recently been under pressure due to investor concerns about data center growth and financing. CoreWeave assuaged the anxiety on both topics.
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|51,03
|-6,64%
|NOV Inc Registered Shs
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