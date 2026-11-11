Iren Aktie

Iren ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 23:05:01

Stock Market Today, Nov. 11: IREN Rises as AI Cloud Peers Rally on CoreWeave Results

IREN (NASDAQ:IREN), a vertically integrated data center operator, closed at $20.84, up 5.63%. The stock rose as AI cloud peers gained, with CoreWeave's strong results easing financing and demand concerns. Investors are watching IREN's AI cloud execution and its next update on Microsoft deliveries and spending plans.
Trading volume reached 80.3M shares, coming in about 58% above its three-month average of 50.7M shares. IREN IPO'd in 2021 and has fallen 15% since going public.

The S&P 500 closed at 7,618, up 1.29%, while the Nasdaq Composite closed at 25,466, up 1.60%. Among AI cloud infrastructure and Bitcoin mining data centers, Core Scientific closed at $14.57, up 10.97%, and Cipher Digital closed at $7.11, up 8.88%, showing the same sector rotation that lifted IREN.

As previously stated, IREN's rise was likely in response to CoreWeave, which delivered a stellar earnings report that showed growth, pricing power, and, most importantly, the ability to manage financing.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Iren S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Iren S.p.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CoreWeave 51,03 -6,64% CoreWeave
Iren S.p.A. 2,44 -0,57% Iren S.p.A.
NOV Inc Registered Shs 16,00 -1,23% NOV Inc Registered Shs
Peers Co.,Ltd Registered Shs 396,00 1,54% Peers Co.,Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen