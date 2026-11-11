Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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11.11.2026 23:05:01
Stock Market Today, Nov. 11: IREN Rises as AI Cloud Peers Rally on CoreWeave Results
IREN (NASDAQ:IREN), a vertically integrated data center operator, closed at $20.84, up 5.63%. The stock rose as AI cloud peers gained, with CoreWeave's strong results easing financing and demand concerns. Investors are watching IREN's AI cloud execution and its next update on Microsoft deliveries and spending plans.
Trading volume reached 80.3M shares, coming in about 58% above its three-month average of 50.7M shares. IREN IPO'd in 2021 and has fallen 15% since going public.
The S&P 500 closed at 7,618, up 1.29%, while the Nasdaq Composite closed at 25,466, up 1.60%. Among AI cloud infrastructure and Bitcoin mining data centers, Core Scientific closed at $14.57, up 10.97%, and Cipher Digital closed at $7.11, up 8.88%, showing the same sector rotation that lifted IREN.
As previously stated, IREN's rise was likely in response to CoreWeave, which delivered a stellar earnings report that showed growth, pricing power, and, most importantly, the ability to manage financing.
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Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|51,03
|-6,64%
|Iren S.p.A.
|2,44
|-0,57%
|NOV Inc Registered Shs
|16,00
|-1,23%
|Peers Co.,Ltd Registered Shs
|396,00
|1,54%
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