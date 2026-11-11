NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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11.11.2026 22:45:03

Stock Market Today, Nov. 11: Nvidia Rebounds as CoreWeave Earnings Reignite the AI Trade

Nvidia (NASDAQ:NVDA), the leading manufacturer of artificial intelligence (AI) chips and data center computing systems, rebounded 2.87% on Wednesday, November 11, closing at $173.73 as strong earnings from CoreWeave (NASDAQ:CRWV) helped restore confidence in the AI trade. The rally followed Tuesday's steep sell-off, with investors finding renewed optimism in CoreWeave's surging revenue and growing demand for AI infrastructure.

Trading volume reached 266.6 million shares, more than double its three-month daily average of 129.6 million, underscoring strong investor interest in the rebound. With Nvidia scheduled to report earnings on November 17, attention is turning to whether the chipmaker can sustain its growth momentum amid ongoing concerns about China restrictions and uncertainty surrounding CEO Jensen Huang.

Wall Street rebounded sharply on Wednesday, with technology stocks leading the recovery following Tuesday's inflation-driven sell-off. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) climbed 1.29% to 7,618, while the tech-heavy Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) advanced 1.60% to 25,466.

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Aktien in diesem Artikel

CoreWeave 51,03 -6,64% CoreWeave
NOV Inc Registered Shs 16,00 -1,23% NOV Inc Registered Shs
NVIDIA Corp. 150,04 -4,21% NVIDIA Corp.

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