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WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004

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11.11.2026 23:03:03

Stock Market Today, Nov. 11: SpaceX Shares Slip Amid Upcoming Starship Test Flight Jitters

Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), an orbital launch and satellite broadband services provider better known as SpaceX, closed at $139.75, down 2.33%. Reports that the FCC accepted SpaceX's nationwide spectrum application and a separate Singulus equipment order supported premarket trading, while investors are watching Friday's Starship Flight 15.

Trading volume reached 111.2 million shares, coming in nearly 15% above its three-month average of 96.9 million shares. SpaceX IPO'd in 2026 and has fallen 13% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,619, up 1.31%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 25,466, up 1.60%. Among aerospace and defense, space launch, satellites, and satellite communications peers, Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) closed at $66.15, up 5.49%, while Viasat (NASDAQ:VSAT) closed at $75.12, up 0.34%, reflecting steadier enthusiasm for satellite names than for SpaceX's session.

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