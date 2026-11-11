Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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11.11.2026 23:25:02
Stock Market Today, Nov. 11: Stock Market Today, Nov. 11: Nasdaq Surges as CoreWeave's 25% Rally Reignites the AI Trade
Wall Street rallied on Wednesday, November 11, as renewed optimism surrounding artificial intelligence (AI) fueled a broad recovery in technology stocks following Tuesday's inflation-driven sell-off. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) led major indexes higher, climbing 1.60% to 25,466, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 1.29% to 7,618. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) advanced a more modest 0.49% to 52,486.
Gold prices declined 0.98% to $3,990.70, reflecting a shift in investor appetite toward equities. Utilities led sector gains, followed by strength in technology, while consumer cyclical stocks lagged.
CoreWeave (NASDAQ:CRWV) shares surged 24.71% after reporting record quarterly results and raising its revenue outlook, while Micron Technology (NASDAQ:MU) gained 11.89% as semiconductor names recovered from earlier weekly losses. Oracle (NYSE:ORCL) advanced 8.83% following news of record energy-saving milestones for its utility customers, and Apple (NASDAQ:AAPL) rose 2.04% to reach a fresh record high during the session.
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