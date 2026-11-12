AMD Aktie

AMD ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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12.11.2026 23:00:03

Stock Market Today, Nov. 12: AMD Jumps 5.9% on Bank of America Price Target Hike to $700

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), a CPU, GPU, and AI accelerator designer, closed at $585.30, up 5.86%. Shares rose as investors rotated into semiconductor peers after Nvidia leadership turmoil and on analyst upgrades. Investors are watching AI-chip share gains and next week's Nvidia report.
Trading volume reached 54.9M shares, coming in about 127% above its three-month average of 24.1M shares.

The S&P 500 fell 0.36% to 7,592, while the Nasdaq Composite declined 0.39% to 25,366. Among semiconductor rivals, Intel closed at $61.20, down 2.08%, while Nvidia finished at $166.19, down 4.34%, highlighting volatility across semiconductors -- CPUs, GPUs, and data-center AI accelerators.

The Bank of America upgrade is merely the latest in a series of tailwinds for the stock. BofA raised its price target on AMD to $700 per share, up from $650, citing rising chip demand as the reason for this call.

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12.11.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 AMD Kaufen DZ BANK
04.11.26 AMD Outperform Bernstein Research
04.11.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 487,75 -7,55% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 21 170,00 0,14% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp. 46,22 1,29% Bank of America Corp.
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 17,83 -0,06% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 18,78 -1,98% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 17,37 -1,03% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 17,61 -1,84% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 161,99 0,21% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 17,04 -0,35% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
NOV Inc Registered Shs 16,30 1,88% NOV Inc Registered Shs

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