AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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12.11.2026 23:00:03
Stock Market Today, Nov. 12: AMD Jumps 5.9% on Bank of America Price Target Hike to $700
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), a CPU, GPU, and AI accelerator designer, closed at $585.30, up 5.86%. Shares rose as investors rotated into semiconductor peers after Nvidia leadership turmoil and on analyst upgrades. Investors are watching AI-chip share gains and next week's Nvidia report.
Trading volume reached 54.9M shares, coming in about 127% above its three-month average of 24.1M shares.
The S&P 500 fell 0.36% to 7,592, while the Nasdaq Composite declined 0.39% to 25,366. Among semiconductor rivals, Intel closed at $61.20, down 2.08%, while Nvidia finished at $166.19, down 4.34%, highlighting volatility across semiconductors -- CPUs, GPUs, and data-center AI accelerators.
The Bank of America upgrade is merely the latest in a series of tailwinds for the stock. BofA raised its price target on AMD to $700 per share, up from $650, citing rising chip demand as the reason for this call.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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13.11.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|487,75
|-7,55%
|Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|21 170,00
|0,14%
|Bank of America Corp.
|46,22
|1,29%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
|17,83
|-0,06%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
|18,78
|-1,98%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
|17,37
|-1,03%
|Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
|17,61
|-1,84%
|Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
|1 161,99
|0,21%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
|17,04
|-0,35%
|NOV Inc Registered Shs
|16,30
|1,88%
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.