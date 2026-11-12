Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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12.11.2026 23:28:40

Stock Market Today, Nov. 12: Nebius Group Sinks Nearly 17% After Lowering 2026 Outlook

Nebius Group (NASDAQ:NBIS), an AI-focused cloud infrastructure and graphics processing unit (GPU) capacity provider, closed at $128.64, down 16.84%. The stock fell after a third-quarter revenue beat gave way to a lowered 2026 outlook and higher capital-spending plans, with investors watching delivery timing and 2026 revenue execution next.

Trading volume reached 67.6 million shares, coming in about 211% above its three-month average of 21.8 million shares.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.35% to 7,592, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.39% to 25,366. Among AI cloud infrastructure and data center services peers, CoreWeave (NASDAQ:CRWV) closed at $56.60, down 6.86%, and IREN (NASDAQ:IREN) finished at $19.48, down 6.53%, underscoring pressure across neocloud names.

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Aktien in diesem Artikel

Nebius 104,96 -9,17% Nebius
Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs 7 940,00 -17,33% Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs
NOV Inc Registered Shs 16,30 1,88% NOV Inc Registered Shs

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