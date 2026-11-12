Stock Market Today, Nov. 12: Nvidia CEO's Stunning Exit Sends Wall Street Lower as Rivals Surge

Wall Street retreated on Thursday, November 12, as the sudden resignation of Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang rattled investors and raised uncertainty surrounding the artificial intelligence industry. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) declined 0.36% to 7,592, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.39% to 25,366. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) also slipped 0.36% to 52,297, reversing some of Wednesday's gains.

Selling pressure extended beyond equities as gold prices tumbled 3.02% to $3,879.60, while the benchmark 10-year Treasury yield climbed to 4.98%, approaching the psychologically important 5% threshold. Market performance was mixed across sectors, with industrials leading gains and healthcare lagging. The divergence highlighted growing investor caution as rising borrowing costs and uncertainty surrounding the AI industry's leadership weighed on market sentiment.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) surged 5.86% as investors assessed potential market share opportunities following Nvidia's leadership shakeup. Broadcom (NASDAQ:AVGO) also rallied, gaining 5.54%, as semiconductor investors weighed the implications of heightened uncertainty surrounding Nvidia and its leadership change.

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