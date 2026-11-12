NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.11.2026 22:58:40
Stock Market Today, Nov. 12: Nvidia Shares Slide on Reports of CEO Jensen Huang's Resignation
Nvidia (NASDAQ:NVDA), an AI chip designer, closed at $166.19, falling 4.34%. The stock plunged after reports of CEO Jensen Huang's resignation, and investors are awaiting the company's next earnings call, scheduled for Nov. 17.
Trading volume reached 734.3 million shares, coming in a jaw-dropping 423% above its three-month average of 140.3 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 405,074% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.35% to 7,592, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 0.39% to 25,366. Among semiconductors and AI accelerators, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $585.30, up 5.86%, and Broadcom (NASDAQ:AVGO) closed at $364.36, up 5.54%, as investors rotated away from Nvidia and toward alternative AI names.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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06:00
|The Nvidia board’s artificial independence (Financial Times)
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02:28
|Trump will not raise Nvidia spy issue with Xi at summit, officials say (Financial Times)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|16,30
|1,88%
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
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