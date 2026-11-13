AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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13.11.2026 22:53:55
Stock Market Today, Nov. 13: AMD Sinks 8.75% on Sector AI-Chip Sell-Off After Early Gains Reverse
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), a supplier of AI and general-purpose chips for PCs, servers, and embedded systems, closed at $534.06, down 8.75%. Friday's drop followed a sharp reversal from early AI-chip name buying into a sector sell-off. Investors are watching Nvidia's report next week and AI chip demand.
Trading volume reached 48.6 million shares, coming in about 98% above its three-month average of 24.6 million shares.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,562, down 0.40%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 25,136, down 0.91%. Among semiconductor rivals in CPUs, GPUs, and data-center accelerators, Nvidia closed at $162.85, down 2.01%, and Intel closed at $59.66, down 2.52%, reflecting the same AI-chip rotation pressure.
AMD stock was up as much as 30% this week, and still ended the week with solid gains, despite today's decline. AMD investors shouldn't be overly concerned with how the stock performed Friday. It was caught in the downdraft stemming from uncertainty surrounding Nvidia in its post-Jensen Huang era.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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13.11.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|487,75
|-7,55%
|NOV Inc Registered Shs
|16,30
|1,88%
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