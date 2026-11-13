NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
13.11.2026 23:10:28
Stock Market Today, Nov. 13: Cerebras Surges Over 11% on Record Q3 Revenue and Raised 2026 Guidance
Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS), a rack-scale AI compute systems and cloud inference services provider, closed at $108.72, up 11.22%. Friday's gain followed record third-quarter revenue and raised 2026 guidance.
Trading volume reached 36.1 million shares, coming in about 275% above its three-month average of 9.6 million shares. Cerebras Systems IPO'd in 2026 and has fallen 65% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,562, down 0.40%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 25,136, down 0.91%. Among semiconductor and AI infrastructure hardware and cloud computing peers, Nvidia (NASDAQ:NVDA) closed at $162.85, down 2.01%, while Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $534.06, down 8.75% as AI-compute names tracked a weaker tone.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: NOV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|S&P 500-Titel NOV-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet NOV Aktionären eine Freude (finanzen.at)
Analysen zu NOV Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
|108,72
|11,22%
|NOV Inc Registered Shs
|16,30
|1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.