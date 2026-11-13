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13.11.2026 23:44:29

Stock Market Today, Nov. 13: CoreWeave Falls Over 6% on AI-Cloud Selling and Reported $4 Billion Loan Talks

CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a specialized cloud computing provider for generative AI workloads, also known as a neocloud, closed at $53.13, down 6.13%. Premarket AI-cloud selling and debt-funding concerns outweighed the company's strong revenue growth, and investors are watching guidance and financing needs next.

Trading volume reached 77.6 million shares, coming in about 72% above its three-month average of 45.1 million shares. CoreWeave IPO'd in 2025 and has grown 33% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.40% to 7,562, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 0.91% to 25,136. In AI cloud infrastructure and data center services, Nebius Group closed at $115.88, down 9.92%, and IREN finished at $18.17, down 6.72%, reflecting pressure on AI-cloud peers after Nvidia-related turmoil and capital-spending concerns.

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