NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
13.11.2026 22:53:02
Stock Market Today, Nov. 13: Nu Holdings Surges on Record Q3 Earnings Beat Driven by Strong Revenue
Nu Holdings (NYSE:NU), a Latin American digital bank and consumer finance platform, closed at $13.21, up 11.71%. Premarket earnings beat forecasts and management commentary on Mexico and Colombia kept investors watching growth and efficiency next.
Trading volume reached 143.2M shares, coming in about 74% above its three-month average of 82.1M shares. Nu Holdings IPO'd in 2021 and has grown 28% since going public.
S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) closed at 7,561, down 0.41%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) finished at 25,139, down 0.90%. Among digital banking and consumer finance technology peers, MercadoLibre (NASDAQ:MELI) closed at $1,491.49, up 1.11%, and PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) closed at $59.26, up 1.65%, as investors weighed fintech earnings strength against a softer broader market.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: NOV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|S&P 500-Titel NOV-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet NOV Aktionären eine Freude (finanzen.at)
Analysen zu NOV Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|16,30
|1,88%
|Nu Holdings
|11,89
|11,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.