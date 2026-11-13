NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
13.11.2026 23:00:02
Stock Market Today, Nov. 13: Nvidia Slides After HSBC Downgrades Stock to Hold on CEO Uncertainty
Nvidia (NASDAQ:NVDA), an AI accelerator, graphics processor, and data-center networking solutions provider, closed at $162.85, down 2.01%. HSBC downgraded the stock to hold, and investors are watching the earnings call on Nov. 17.
Trading volume reached 360.7M shares, coming in about 15% above its three-month average of 144.3M shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 396,931% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 0.41% to 7,561, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) dropped 0.90% to 25,139. Among semiconductor peers, Advanced Micro Devices closed at $534.06, down 8.75%, and Broadcom closed at $347.01, down 4.76%, as AI hardware names faced a weaker session.
The fallout from former Nvidia CEO Jensen Huang's resignation continues amid HSBC's downgrade.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
14.11.26
|The Nvidia board’s artificial independence (Financial Times)
|
14.11.26
|Trump will not raise Nvidia spy issue with Xi at summit, officials say (Financial Times)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
|74 450,00
|-1,00%
|HSBC Holdings plc
|16,18
|1,07%
|HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|81,00
|0,62%
|NOV Inc Registered Shs
|16,30
|1,88%
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.