NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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13.11.2026 23:00:02

Stock Market Today, Nov. 13: Nvidia Slides After HSBC Downgrades Stock to Hold on CEO Uncertainty

Nvidia (NASDAQ:NVDA), an AI accelerator, graphics processor, and data-center networking solutions provider, closed at $162.85, down 2.01%. HSBC downgraded the stock to hold, and investors are watching the earnings call on Nov. 17.
Trading volume reached 360.7M shares, coming in about 15% above its three-month average of 144.3M shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 396,931% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 0.41% to 7,561, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) dropped 0.90% to 25,139. Among semiconductor peers, Advanced Micro Devices closed at $534.06, down 8.75%, and Broadcom closed at $347.01, down 4.76%, as AI hardware names faced a weaker session.

The fallout from former Nvidia CEO Jensen Huang's resignation continues amid HSBC's downgrade.

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Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs 74 450,00 -1,00% HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
HSBC Holdings plc 16,18 1,07% HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc (Spons. ADRs) 81,00 0,62% HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
NOV Inc Registered Shs 16,30 1,88% NOV Inc Registered Shs
NVIDIA Corp. 147,84 -1,47% NVIDIA Corp.

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