Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.11.2026 23:00:33
Stock Market Today, Nov. 16: Amazon Falls on New AI Chip Export Rule and Leo Satellite Launch Failure
Amazon.com (NASDAQ:AMZN), the global e-commerce, logistics, and cloud computing platform, closed at $257.75, down 3.34%. Tech weakness and AI-chip concerns pressured shares, along with a setback in its bid to build a satellite network. A deal selling a majority stake in several data centers added to investor uncertainty.
Trading volume reached 47.3 million shares, coming in nearly 2% above its three-month average of 39.4 million shares. Amazon.com IPO'd in 1997 and has grown 263,133% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.92% to 7,416, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 2.49% to 24,510. Among broadline retail and e-commerce peers, Walmart closed at $128.41, up 0.25%, while Target ended at $160.32, down 0.70%, as investors also tracked holiday demand estimates.
Amazon shares moved on several news items today. A new U.S. rule tightening access to advanced AI chips in parts of Asia and Brazil has pressured AI infrastructure companies, including Amazon.
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18:54
|Pattinson. Robert Pattinson: Amazon unveils the next James Bond (Financial Times)
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18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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17:22
|ROUNDUP: Batman-Darsteller Robert Pattinson wird neuer James Bond (dpa-AFX)
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17:06
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16:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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13.11.26
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|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|234,20
|-3,10%
|NOV Inc Registered Shs
|15,80
|-3,07%
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