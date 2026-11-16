Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
|
16.11.2026 23:50:55
Stock Market Today, Nov. 16: IREN Slides as Neocloud Weakness and Tech Sector Selling Put Pressure on Shares
IREN (NASDAQ:IREN), a vertically-integrated AI cloud and data center operator, closed at $16.39, down 9.80%. The neocloud provider extended its slide to a fresh 52-week low as AI infrastructure weakness and broader technology selling dominated trading. Investors are concerned about the future of the AI industry as they await semiconductor chip leader Nvidia's key quarterly earnings report, due Tuesday, to get a read on how the sector is faring.
Trading volume reached 78.8 million shares, coming in about 53% above its three-month average of 51.6 million shares. IREN IPO'd in 2021 and has fallen 33% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,416, down 1.92%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 24,510, down 2.49%. In data center infrastructure and AI cloud hosting stocks, sector rivals also slipped, with TeraWulf (NASDAQ:WULF) closing at $11.88, down 5.86%, and Cipher Digital (NASDAQ:CIFR) closing at $6.54, down 4.66%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iren S.p.A.
Analysen zu Iren S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|Iren S.p.A.
|2,40
|-2,99%
|NOV Inc Registered Shs
|15,80
|-3,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.