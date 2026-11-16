NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.11.2026 23:10:02
Stock Market Today, Nov. 16: Nvidia Sinks as U.S. Tightens AI Chip Restrictions and Analysts Slash Price Targets
Nvidia (NASDAQ:NVDA) extended its recent sell-off on Monday, November 16, closing at $156.14. New U.S. restrictions on access to advanced artificial intelligence (AI) chips added to mounting concerns surrounding the company's leadership transition and long-term growth prospects. Several Wall Street analysts also lowered their price targets ahead of Tuesday's highly anticipated earnings report.
Trading volume surged to 326.6 million shares, approximately 119% above its three-month daily average of 148.9 million, reflecting heightened investor uncertainty. With regulatory and leadership risks mounting, Nvidia's upcoming earnings report will be particularly important in determining whether the company's growth outlook can restore investor confidence.
Wall Street suffered broad losses on Monday as investors reduced their exposure to technology and other growth stocks. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.92% to 7,416, while the tech-heavy Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 2.49% to 24,510.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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22:34
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
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22:34
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22:34
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
20:04
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
19:34
|Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef (dpa-AFX)
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18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,80
|-3,07%
|NVIDIA Corp.
|141,92
|-4,00%
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