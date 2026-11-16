NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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16.11.2026 23:13:08
Stock Market Today, Nov. 16: Snap Falls Amid Tech Sector Sell-Off and Ongoing Youth Social Media Addiction Lawsuit Exposure
Snap (NYSE:SNAP), a visual messaging and augmented reality social platform, closed at $5.09, down 3.23%. A broader tech sector sell-off added to ongoing concerns around roughly 1,600 active youth social media addiction lawsuits, weighing on shares. Investors continue to watch Snapchat's path toward one billion monthly users and its monetization potential.
Trading volume reached 41.5 million shares, coming in nearly 8.1% above its three-month average of 38.4 million shares. Snap IPO'd in 2017 and has fallen 79% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.92% to 7,416, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 2.49% to 24,510. Amid internet communication and social media stocks, Meta Platforms (NASDAQ:META) closed at $626.41, down 2.38%, while Pinterest (NYSE:PINS) finished at $18.42, down 3.81%, highlighting pressure across digital peers.
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Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,80
|-3,07%
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