Grab Holdings (NASDAQ:GRAB), a Southeast Asian super-app provider, closed at $3.18, down 0.93%, on Tuesday, Nov. 17. The decline was part of a broader U.S. stock market drop, as investors remained concerned about elevated inflation, rising interest rates, and growing government regulation toward the artificial intelligence sector. This week, the U.S. Commerce Department's Bureau of Industry and Security released new restrictions meant to curb China's access to advanced AI chips.

Trading volume reached 101.8 million shares, coming in about 53% above its three-month average of 66.6 million shares. Grab Holdings IPO'd in 2020 and has fallen 73% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,341, down 1.03%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) ended at 24,328, down 0.74%. Among internet marketplaces and platform-based mobility, delivery, and fintech services, Uber Technologies (NYSE:UBER) closed at $68.81, down 1.69%, and DoorDash (NASDAQ:DASH) finished at $164.91, down 2.87%.

Continue reading