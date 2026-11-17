Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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17.11.2026 22:59:09
Stock Market Today, Nov. 17: Nike Shares Fall 6.3% After Investor Day Turnaround Plan Draws Scrutiny
Nike (NYSE:NKE), the global athletic footwear and apparel brand, closed at $35.85, down 6.30%. Tuesday's Investor Day update offered a long-term turnaround plan, but investors are still considering whether Nike can hit its 2031 targets.
Trading volume reached 61.1 million shares, coming in about 85% above its three-month average of 33.1 million shares.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.02% to 7,341, and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 0.74% to 24,329. Among its apparel, footwear, and accessories retail peers, Adidas closed at $95.25, down 1.58%, while lululemon athletica finished at $104.14, down 1.25%, as investors weighed category competition and brand-specific growth plans.
Today, Nike unveiled its "Full Stride Ahead" strategy and a 2031 framework calling for $5 billion in incremental revenue growth and adjusted EPS of $3.00 to $3.50 by the end of fiscal 2031. That would represent about 50% earnings growth versus fiscal 2026.
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