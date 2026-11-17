NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 23:03:10
Stock Market Today, Nov. 17: Nvidia Slides Ahead of Earnings but Soars in After Hours Trading
On Nov. 17, Nvidia (NASDAQ:NVDA), a semiconductor industry leader in AI accelerators, graphics processing units (GPUs), and networking hardware, closed at $155.46, down 0.44%. The stock continued to reel from the fallout of its CEO Jensen Huang's resignation on Nov. 12, as investors positioned ahead of the company's after-the-close fiscal third-quarter earnings report. Data center sales and post-Huang guidance represent key factors.
Trading volume reached 345.4 million shares, coming in about 127% above its three-month average of 152.0 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 378,915% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.03% to 7,341, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 0.74% to 24,328. Among semiconductor chip stocks, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $503.41, down 0.17%, while Broadcom (NASDAQ:AVGO) closed at $341.60, up 2.46%, showing mixed AI-chip sentiment.
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