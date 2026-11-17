Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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17.11.2026 23:23:56
Stock Market Today, Nov. 17: Stocks Slide on AI Chip and Tech Pressures, Salesforce Plummets 9%
Falling 1.03% to 7,341, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) marked its fourth day of consecutive losses, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 0.74% to 24,328 on technology sector weakness, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) tumbled 1.64% to 50,759.
Gold price dipped 0.18% to $3,849.20 as of U.S. market close, while the 10-Year Treasury yield edged down 3 basis points to 5.11% during a session in which energy stocks were the only real gainers, with financial services and healthcare stocks under the most pressure.
Salesforce (NYSE:CRM) plummeted 9.45% as security jitters and further AI replacement fears combined to punish software stocks. UnitedHealth Group (NYSE:UNH) dropped 5.42% on sweeping anti-fraud proposals for Medicare & Medicaid. Crypto stocks, including Coinbase Global (NASDAQ:COIN) and Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), tumbled as Bitcoin (CRYPTO:BTC) continued its losing streak -- the leading crypto is now down over 20% in the past month.
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Nachrichten zu Salesforce
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17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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17.11.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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17.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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17.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
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17.11.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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17.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
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17.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,20
|-0,65%
|Salesforce
|176,86
|0,27%
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