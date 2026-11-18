NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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18.11.2026 22:45:02
Stock Market Today, Nov. 18: CoreWeave Slides as Nvidia's Blowout Earnings Fail to Ease Debt Concerns
CoreWeave (NASDAQ:CRWV) fell 4.13% on Wednesday, November 18, closing at $47.83. Strong quarterly earnings from Nvidia (NASDAQ:NVDA) initially lifted CoreWeave shares in premarket trading, but those gains quickly evaporated as investors shifted their attention back to the company's substantial debt burden and ongoing financing needs. Despite booming demand for artificial intelligence (AI) infrastructure, Wall Street remains increasingly concerned about the financial costs of sustaining that growth.
Trading volume reached 58.9 million shares, approximately 28% above its three-month daily average of 45.9 million. Despite recent selling pressure, CoreWeave shares remain up approximately 20% since the company's initial public offering in 2025.
The broader market delivered mixed results on Wednesday. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.24% to 7,323, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.42% to 24,430.
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